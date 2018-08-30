В Кремле назвали «странным» рейтинг влиятельности россиян Forbes

Пресс-секретарь президента России заявил, что опубликованный сегодня список самых влиятельных граждан России составлен по непонятным критериям.

«Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список», – цитирует Дмитрия Пескова издание «Лента.ру».

Пресс-секретарь главы государства считает, что составители рейтинга использовали непонятные критерии оценки влиятельности, а также неясно, на чем они основывались.

Напомним, что российский Forbes представил свой список из сотни самых влиятельных людей, куда вошли политики, топ-менеджеры и представители силовых структур. Составители автоматически поставили на первое место Владимира Путина, так как он занял вторую строчку в глобальном рейтинге. В первую десятку россиян вошли также председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава правительства Дмитрий Медведев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент "Лукойла" Вагит Алекперов (десятое место).