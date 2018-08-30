Смольный потратит 23 млн для покупки двух беспилотников

Комитет по законности, правопорядку и безопасности Смольного намерен купить две беспилотные станции. С помощью летательных аппаратов чиновники будут спасать людей.

«Петербург – это морская столица, у нас значительная водная акватория. Проблема спасения людей стоит круглый год. Горожане выходят на лёд, теряются», – отметил глава комитета Леонид Богданов, выступая на бюджетных слушаниях 30 августа в Мариинском дворце.

По словам чиновника, в планах покупка не просто квадрокоптеров на батарейках, а больших летательных станций, способных в том числе поднять в воздух до 15 кг.

«Туда можно будет какое-то снаряжение для спасения людей подвесить», – предположил Богданов.

По его словам, на закупку потратят 23 млн рублей. Планируется, что технику купят у одного из заводов, расположенных в Петербурге.