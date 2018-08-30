Мусор в Охту сбрасывали по заказу директора мебельной фабрики, предприниматель хотел укрепить берег

Росприроднадзор нашел виновника загрязнения Охты в промзоне на улице Потапова. Владелец мебельного производства хотел укрепить берег, но вместо щебня КамАЗы вывалили в реку строительный мусор.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 30 августа, директор фабрики заказал отсыпку берега, чтобы его укрепить. Он заключил договор на поставку «вторичного щебня», но в действительности в Охту посыпался мусор со стройплощадки. Процесс «намывания» 25 августа заснял читатель «Фонтанки», он наблюдал, как из грузовиков высыпают остатки разобранного здания, и вызвал на место прокуратуру.

В Росприроднадзоре отметили, что отсыпать берег без проекта и согласований запрещено, предпринимателю грозит административный штраф.

Согласно открытым данным, у реки между Индустриальным проспектом и улицей Потапова расположены два мебельных производства – «Фабрика эксклюзивной мебели Алексея Симанькова» и KorpusBurg.