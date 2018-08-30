Президент Белоруссии выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью мужа

Александр Лукашенко позвонил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и выразил соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко. Об этом сообщает 30 августа Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент союзной страны также передал соболезнования семье Владимира Матвиенко.

Супруг председателя Совета Федерации до 2000 года преподавал в Военно-медицинской академии. Все последнее время он проживал в Санкт-Петербурге. Со своей женой Владимир Матвиенко познакомился во время учебы в ЛХФИ. В 1973 году в семье Матвиенко на свет появился сын Сергей.

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год.