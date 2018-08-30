В Петербурге чиновники заплатят полиции за протоколы о нарушении Закона о тишине

Комитет по законности и правопорядку Смольного намерен заключить договор с МВД и передать полиции часть полномочий по составлению протоколов о нарушении Закона о тишине. Об этом депутатам на бюджетных слушаниях 30 августа сообщил председатель комитета Леонид Богданов.

По его словам, ежедневно сотни жителей Петербурга жалуются на шум. «Я лично знаю проблемные места в городе. Это, например, Думская улица. Жильцы домов на набережной испытывают постоянные проблемы из-за агрессивного поведения граждан на фоне потребления наркотиков и других увеселительных веществ», – отметил чиновник.

По его словам, сотрудники комитета, которые должны оформлять протоколы при нарушении закона о тишине, не обладают теми же полномочиями, что и сотрудники полиции. В связи с этим комитет намерен заключить договор с МВД и передать им эту функцию.

Планируется, что чиновники заплатят полицейским за дополнительные расходы 3,8 млн рублей.

«Любой городской закон должен работать эффективно, тогда люди почувствуют авторитет власти», – заключил Богданов.

Ранее на исполнение закона о тишине ряд депутатов жаловались в Уставный суд. Как утверждали парламентарии, норма фактически не работает из-за путаницы при составлении протоколов. По их утверждению, на место происшествия в основном выезжают не чиновники, а полиция, после чего передает материалы проверки для составления протоколов в комитет. Как писали депутаты, сама конструкция построена таким образом, что, пока документы гуляют между полицией, чиновниками и мировым судебным участком, срок привлечения к ответственности истекает.