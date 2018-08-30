Детский сад в ЖК «Янила Кантри» строится с опережением графика

Ленстройтрест

На строительной площадке голландского квартала «Янила» завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания детского сада. Следующим этапом на объекте станут кровельные работы, монтаж оконных блоков и дверей, возведение внутренних перегородок, облицовка фасадов.

Общая площадь дошкольного учреждения, рассчитанного на 105 воспитанников, составит 2 841 кв. м. В трехэтажном здании будут оборудованы группы для детей ясельного, младшего, среднего, старшего и дошкольного возраста. В каждой группе – свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Проектом детского сада предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории будут размещены площадки с теневыми завесами, зоны для отдыха и игр. Планируемый срок окончания строительства объекта – август 2019 года.

«Повышение комфорта проживания и обеспечение жителей наших комплексов необходимой инфраструктурой – одна из приоритетных задач компании и часть философии «ЖИВИ!». Сегодня мы прилагаем максимум усилий, чтобы синхронизировать темпы строительства жилых домов и социальных объектов. Большое внимание уделяется не только внутреннему наполнению детского сада, но и созданию удобства на прогулочной территории. Здесь появятся площадки для хранения колясок и санок, площадки для спокойного и активного отдыха малышей. Система видеонаблюдения позволит обеспечить качественный уровень безопасности воспитанников», – рассказывает директор по маркетингу и продажам ГК «Ленстройтрест» Ольга Копейкина.

Напомним, что голландский квартал «Янила» возводится в поселке Янино Всеволожского района. Проект разработал архитектор Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Респектабельное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, полноценная инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению компании «Ленстройтрест». Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство второй очереди планируется завершить в 2019 году.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/