Глава Роскосмоса: На МКС произошла утечка воздуха

Утечка воздуха произошла ночью и утром 30 августа на Международной космической станции (МКС), но проблема уже решена. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС – падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка", – сообщил он. "Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС"", – уточнил Рогозин.

На корабле находится необходимый ремонтный комплект, на данный момент специалисты решают, каким образом и в какие сроки его использовать. Щель составляла 1,5 миллиметра, добавил Рогозин.

На МКС сейчас находятся шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США).