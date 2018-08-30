Грузовой корабль «Прогресс МС-08» сведен с орбиты и затоплен

Грузовой корабль «Прогресс МС-08» сведен с орбиты после недельного эксперимента «Изгиб» и затоплен в несудоходном районе акватории Тихого океана, сообщает 30 августа Роскосмос.

Эксперимент был направлен "на изучение динамических процессов корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации, что позволяет определить свойства микрогравитационной обстановки", сообщает госкорпорация.

«Прогресс МС-08» находился в составе Международной космической станции с 11 февраля 2018 года. 23 августа грузовой корабль отстыковался от российского сегмента МКС и находился в автономном полете до 30 августа для проведения научного эксперимента.