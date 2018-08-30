Студентов колледжа при Аграрном университете уведомили о принудительной помощи хозяйствам Ленобласти. Пост вскоре удалили

Запись с местом и временем сбора для выезда «на поля» несовершеннолетних студентов колледжа при Аграрном университете появилась в группе образовательного учреждения «ВКонтакте» днем 30 августа. Через несколько часов колледж помогать хозяйствам Ленинградской области передумал.

Обращенный к обучающимся и их родителям пост в группе сообщал, что студенты 2-го и 3-го курсов всех специальностей должны в обязательном порядке собраться у 3-го корпуса в десять утра 3 сентября, откуда их повезут «на поля». Помогать областным фермерам, гласила запись, планировалось до 14 сентября.

Как рассказал «Фонтанке» председатель студенческого совета колледжа и замдиректора по воспитательной работе Даниил Сергеев, кто разместил запись и почему она была удалена, ему неизвестно, автора в учреждении намерены отыскать и с ним разобраться. Сергеев уверил, что подобные выезды для несовершеннолетних студентов в колледже не организовываются.

«Есть такая практика, но только для тех, кто уже учится в университете. С ними заключают трудовой договор и платят зарплату, процедура совершенно добровольная. Вуз аграрный, конечно, есть и практика в полях, но принудительно несовершеннолетних мы никуда не отправляем», – заверил председатель колледжа.