«Газпром» построил 80% морской части газопровода «Турецкий поток»

«Газпром» построил 1,5 тыс. км, или 80% морской части газопровода «Турецкий поток», заявил 30 августа на селекторном совещании глава газового холдинга Алексей Миллер.

«Идет строительство газопровода «Турецкий поток»: по обеим ниткам уложено 1,5 тыс. км труб, или около 80% от совокупной протяженности трубопровода», — приводит слова Миллера пресс-служба «Газпрома».

Миллер также отметил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы для укладки труб газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии в районе Любмина.

По его словам, до конца года «Газпром» завершит основные объемы работ по укладке газопровода «Сила Сибири».

«Турецкий поток» – магистральный газопровод, который соединит по дну Черного моря РФ и Турцию, – создается как альтернатива проекту "Южный поток", который предусматривал перекачку российского газа в Болгарию. Но эта страна отказалась от участия в стройке.