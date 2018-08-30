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Город
30.08.2018 13:35
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КГИОП хочет получить право ремонтировать исторические фасады. На работы будут тратить по миллиарду в год

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в 2019 году планирует потратить миллиард рублей на ремонт исторических фасадов в центре города. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Макаров в рамках бюджетных слушаний в Мариинском дворце 30 августа.

По его словам, сейчас ремонтом зданий, в том числе фасадной части, занят Фонд капитального ремонта, однако сложные исторические работы непрофильны для этой организации. Для того чтобы передать функции ремонта сложных исторических фасадов комитету, необходимо скорректировать законодательство. По словам Макарова, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён в парламент Петербурга.

После изменений нормативных актов КГИОП утвердит адресную программу. Предполагается, что в год чиновники будут ремонтировать 30 – 40 ветхих фасадов в исторических зданиях и тратить на это около миллиарда рублей.

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