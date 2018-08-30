Студент из Петербурга утонул в водохранилище на реке Колорадо. В США молодой человек уехал по международной программе

Трагедией закончилась прогулка на понтонных лодках по озеру Пауэлл в Национальной зоне отдыха Глен Каньон (США). Молодые люди купались без спасжилетов, налетевший ветер привел к травмам от винта лодки и гибели петербуржца.

Как сообщает издание Salt Lake Tribune, компания из 30 человек арендовала три лодки в понедельник, 27 августа. Отплыв подальше от берега, молодые люди полезли в воду купаться, но отдых испортил налетевший ветер. Лодки подплыли поближе к тонувшим, удалось вытащить всех, кроме 20-летнего петербуржца Александра Курганова. Его сразу достали с глубины около трех метров, но спасти его не удалось. Несколько иностранцев были травмированы винтом от лодки, двое находятся в больницах.

Судя по профилю в соцсети, петербуржец — студент Университета Бонч-Бруевича, в США он улетел в мае этого года по международной программе. «Я никогда не летал в самолете, а в ближайшие 36 часов меня ждет 3 рейса. Я никогда не видел моря, но уже через 36 часов буду стоять на берегу океана. Я никогда не был за границей, но уже скоро попаду в одну из самых продвинутых стран мира. Посмотрим, что из этого выйдет, но просто мне уж не будет, надеюсь, что удача не отвернется от меня и сейчас», – написал перед отъездом молодой человек.