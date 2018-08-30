Метафизика полицейского зуба. Как сержант Сухаруков здоровье на службе терял

Сотрудник петербургского ГУ МВД подробно описал процесс деструкции мертвого зуба № 22 на протестном митинге. Его показания не согласуются с видеозаписью, из которой загадочно исчез сильный акцентированный удар в челюсть.

фото: Давид Френкель/Коммерсантъ

Дзержинский районный суд 30 августа допросом потерпевшего продолжил рассматривать дело участника акции «Он нам не царь» Михаила Цакунова. По версии обвинения, молодой человек совершил опасное для здоровья насилие над представителем власти.

Потерпевший – полицейский-водитель специализированной роты полка патрульно-постовой службы ГУ МВД Александр Сухаруков. Его правое плечо 30 августа украшала нарукавная повязка «Туристическая полиция». Стройный, подтянутый, с современной прической, сержант дисциплинированно оставил пистолет в служебном авто и пришел в суд с пустой кобурой. Скромно присел на передней скамье, по соседству с блондинкой в синем мундире, прокурором Юлией Щербаковой. Ей первой и доверили вести допрос Александра.

Фото: Давид Френкель/Коммерсантъ

– В мои обязанности входит охрана общественного порядка. 5 мая заступил на службу в составе заслона. В парке у Дворцовой площади проходил митинг Навального. Люди кричали «Долой царя», «Мы его не выбирали», «Мы здесь власть». Нам поступила команда задержать двух молодых людей. Они держали сдутую резиновую утку. Мы выдвинулись к ним, Цакунов начал рваться, я сзади схватил его за куртку, он развернулся и нанес удар правой рукой в область рта. Мы вместе завалились.

- Цакунов оказывал сопротивление?

– Да. Он отмахивался.

- Это был акцентированный удар?

– Да. Когда он попятился, умышленно нанес удар кулаком в лицо, вследствие чего я почувствовал боль и отсутствие 22-го зуба.

Слово взял адвокат Павел Ясман.

- В парке было много народу. Почему команда поступила на Цакунова?

– Не могу пояснить. Командир сказал, что нужно задержать этих людей.

- Как они нарушали общественный порядок?

– Несанкционированный митинг. Их предупреждали, что это незаконно.

- Уточните, в какой момент Цакунов вас ударил?

– Когда я его схватил и начал разворачивать. После удара я по инерции на него упал.

Ясман озадачился.

- Почему по инерции? Вы бежали за ним, он от вас. Удар был сзади вперед, навстречу вашему движению. И вы упали вперед?

– Да.

- Кровь текла обильно?

– Не обильно, но текла.

- Что у вас болело?

– Зуб, десна, губа.

- Что-то с ним потом делали?

– Нарастил за свой счет. Буквально пару недель назад.

- А до этого зуб беспокоил?

– Нет. У него был удаленный нерв.

- То есть зуб был кариозно изменен еще раньше, и он был мертвый до того, как у вас 5 мая сломалась коронка?

– Да.

Адвокаты попытались поговорить с Сухаруковым о законах физики.

- Вы упали вперед, то есть в ту сторону, куда бежали?

– Да.

- А удар был против вашего движения?

– Да.

- А упали почему?..

– Потому что ударили.

Фото: Александр Ермаков

Судья Лариса Бражникова спросила Михаила Цакунова, подтверждает ли он показания потерпевшего.

– Я и не отрицаю, что мог случайно его задеть… – сказал подсудимый и сделал легкое движение правой рукой. – Но точно не умышленно.

Судья повернулась к полицейскому.

– Удар был целенаправленный, – упрямо заявил он.

Цакунова судят по статье 318 часть 2 УК «Применение насилия, опасного для здоровья». Она предусматривает наказание только в виде лишения свободы, сроком до десяти лет. Защита подсудимого не согласна с квалификацией. Встреча Цакунова и Сухаруковым почти целиком снята очевидцем на видео. В моменте, который по описанию полицейского подходит под преступление, акцентированный удар не разглядеть.

Мертвый зуб, подтвержденный сержантом, может существенно повлиять на степень вреда здоровью. С корнем он был бы ценнее.

Цакунов находится под арестом почти четыре месяца. Сегодня он обратился к судье за позволением пожениться в изоляторе. Лариса Бражникова слегка растерялась.

- От меня что, еще и разрешение на регистрацию требуется?

– Так мне сказали [в СИЗО]. Чтобы вы дали разрешение.

- Разрешаю.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»