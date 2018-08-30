Финский президент призвал вернуть Европе «европейский дух»

Саули Ниинисте считает, что ЕС необходимо поддерживать общие ценности для укрепления единства государств.

«Нам не хватает европейского чувства, что был у нас в 90-е. Тогда мы [Финляндия, которая вступила в ЕС] становились членом клуба, где люди уважали друг друга, у нас были общие ценности. Важно возродить это чувство», – заявил президент Суоми во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ниинисте считает, что у европейских стран должно быть больше желания понимать друг друга.