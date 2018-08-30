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Власть
30.08.2018 12:56
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Макрон: Европе нужно пересмотреть отношения с Россией

 

Президент Франции считает, что отношения Европы и России до сих пор строятся по лекалам холодной войны, поэтому сторонам необходимо выработать новые правила взаимодействия.

«Мы хотим, чтобы в Европе была стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить архитектуру безопасности <...> с необходимостью пересмотреть наши отношения с Россией. Ее [архитектуру безопасности] необходимо строить с теми странами, которые граничат с нами, с великими народами, с которыми у нас есть общая история», – об этом 30 августа заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с финским лидером Саули Ниинисте.

Французский президент подчеркнул, что стратегическое партнерство поможет стабилизировать отношения ЕС – Россия. «В наших интересах построить стратегическое партнерство с Россией и Турцией», – резюмировал Макрон. По его словам, взаимодействие с российской стороной необходимо пересмотреть со времен холодной войны.

Напомним, что ранее французский президент высказался за сотрудничество с Россией с сфере обороны в Европе.

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