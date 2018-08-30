Полтавченко сообщил о приостановке выселения «Мемориала». КИО проводит работу

Выселение общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице приостановлено. Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Документ датирован 28 августа.

Как сообщил губернатор парламентарию, комитет имущественных отношений (КИО) сделал паузу в расторжении договора аренды с правозащитной организацией «Мемориал». «Одновременно сообщаю, что комитетом проводится работа в отношении указанного помещения», – добавил глава города. О какой именно работе идёт речь, он не сообщил, но заметил, что сообщит о ее результатах в конце сентября.

Напомним, что о выселении «Мемориала» стало известно в середине августа. Решение отказать организации в аренде приняли голосованием на заседании Городской комиссии по распоряжению имуществом. Для организации такой поворот стал внезапным, ведь ещё полгода назад чиновники сами торопили с оформлением необходимых документов.

Общество «Мемориал», основной задачей которого является исследование политических репрессий в СССР, квартирует в доме 9 по Разъезжей улице с 1997 года. В последний раз договор аренды с городом заключили в январе 2011 года на семь лет, его срок закончился, и в январе 2018 года «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений с просьбой вновь продлить аренду.