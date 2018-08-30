В ООН обеспокоены здоровьем Сенцова

Организация Объединенных Наций собирается обсудить состояние украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в колонии, с руководством России.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш «по-прежнему обеспокоен здоровьем Олега Сенцова, который в настоящее время голодает более 100 дней и, как сообщается, находится в критическом состоянии». Об этом говорится в заявлении на сайте ООН от 29 августа.

Дальнейшая судьба украинца должна решаться на переговорах с российскими властями, считают в организации. Когда такое обсуждение состоится, не сообщается.