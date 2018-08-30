Создатель террористической группы в WhatsApp отправится в колонию на шесть лет

Администратор группы «Ахли сунна вал жамоьа» в мессенджере WhatsApp получил срок за вербовку в террористы. Одобрение деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» суд оценил в шесть лет колонии.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, дело 30 августа слушалось в Московском окружном военном суде, куда также ушли все материалы по теракту в метро Петербурга (фактически же заседание проходило на базе Ленинградского окружного суда в городе на Неве). К реальному сроку приговорен Азизбек Рустамов, именно он создал в мессенджере группу, через которую, как сперва полагалось, был завербован предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

Кроме Рустамова в чате, где обсуждались идеи «мирового джихада», состояли еще пять человек, в том числе Шухрат Сатымбаев, которого полностью освободили от наказания по уголовному делу о несообщении о преступлении, назначив штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее к аналогичному сроку за вербовку был приговорен Феруз Инаков. Он вместе с Рустамовым и еще шестью предполагаемыми вербовщиками был задержан на следующий день после взрыва в вагоне метро. О существовании ячейки вербовщиков было известно и до теракта, однако мероприятия по ее ликвидации были ускорены. Пользы в расследовании дела о трагедии в подземке это не принесло, установить связь задержанных за беседы в мессенджерах с заказчиками и исполнителями теракта не удалось.