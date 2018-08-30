Происшествия
Создатель террористической группы в WhatsApp отправится в колонию на шесть лет
Администратор группы «Ахли сунна вал жамоьа» в мессенджере WhatsApp получил срок за вербовку в террористы. Одобрение деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» суд оценил в шесть лет колонии.
Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, дело 30 августа слушалось в Московском окружном военном суде, куда также ушли все материалы по теракту в метро Петербурга (фактически же заседание проходило на базе Ленинградского окружного суда в городе на Неве). К реальному сроку приговорен Азизбек Рустамов, именно он создал в мессенджере группу, через которую, как сперва полагалось, был завербован предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.
Кроме Рустамова в чате, где обсуждались идеи «мирового джихада», состояли еще пять человек, в том числе Шухрат Сатымбаев, которого полностью освободили от наказания по уголовному делу о несообщении о преступлении, назначив штраф в 50 тысяч рублей.
Ранее к аналогичному сроку за вербовку был приговорен Феруз Инаков. Он вместе с Рустамовым и еще шестью предполагаемыми вербовщиками был задержан на следующий день после взрыва в вагоне метро. О существовании ячейки вербовщиков было известно и до теракта, однако мероприятия по ее ликвидации были ускорены. Пользы в расследовании дела о трагедии в подземке это не принесло, установить связь задержанных за беседы в мессенджерах с заказчиками и исполнителями теракта не удалось.
Справка:
Жертвами взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года стали 16 человек, а более 100 человек получили ранения. Смертником, совершившим самоподрыв, следователи назвали выходца из Киргизии, гражданина России Акбаржона Джалилова. В ходе расследования теракта были арестованы еще более 10 человек. В начале марта 2018 года ФСБ назвала имя заказчика теракта — им оказался уже мелькавший в СМИ 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах.