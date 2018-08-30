Суд прекратил дело уральской пенсионерки, собравшей «митинг». Под ним власти подразумевают попытку встречи с журналистами

Активная жительница уральского села Покровское, решившая собрать односельчан для того, чтобы рассказать журналистам об отсутствии воды в их домах, признана невиновной в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Сама пенсионерка заявила, что продолжит добиваться решения проблем населенного пункта.

Пригородный районный суд Свердловской области не нашел состава правонарушения в действиях Ирины Куценок, которая пригласила в родное село корреспондентов федерального телеканала и позвала жителей рассказать о том, что в Покровском два месяца нет воды. За это против нее возбудили дело по ч.2 ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга). О благополучном исходе ситуации 30 августа сообщает местное издание «Между строк».

Силовики и чиновники настаивали, что женщина 63 лет провела несогласованную акцию протеста в родном селе по поводу отключения воды, на которую собралось 10 человек. Для соблюдения порядка на протестной акции даже присутствовал участковый, который в суде квалифицировал собрание как «митинг». А на самом деле пенсионерка пригласила в село журналистов «Вестей», а также расклеила объявления о встрече с корреспондентами. Однако чуть позже представители СМИ отказались ехать в уральское село, так как после двух месяцев отсутствия воды селянам вдруг пообещали ее дать. После этого Куценок напечатала новые листовки, где рассказала о произошедшем, однако развесить их ей не удалось, так как ее поймали и обвинили в незаконной организации акции протеста.

Адвокат пенсионерки настаивал, что «признаки митинга отсутствуют, а собрание не нуждается в уведомлении».

После того как о неравнодушной пенсионерке-«экстремистке» написали СМИ, в небольшое здание Пригородного районного суда приехали журналисты и активисты из других городов. Свидетели по делу рассказали, что местные власти удивлялись тому, что жители села всего два месяца не могут потерпеть без воды. При этом покровцы настаивают, что своим собранием намеревались решить проблемы села, а не ставили перед собой политических целей. «Поговорили, но под власть мы не копали», – резюмировала одна из демонстранток, 82-летняя Лидия Куценюк.

На судебном заседании также присутствовала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, отметившая, что это первый подобный случай на Урале. «Мы не должны запрещать людям высказывать свою точку зрения СМИ», – считает омбудсмен.

«Извинений, думаю, ни от кого не добьюсь, продолжу добиваться решения проблем», – коротко прокомментировала решение суда Куценок.