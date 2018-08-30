Военное следствие возбудило дело после обыска ФСБ, где изуродовали петербуржца. «Фонтанка» высчитала конкретного оперативника

В Военном следственном управлении по Западному военному округу появилось уникальное уголовное дело. Дело даже не в том, что квалификация статьи грозит сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности, а потерпевшим признан известный в неформальном Петербурге человек. В материалах дела исследуется, кто во время обыска пробил его внутренности карабином «Тигр» и сделал инвалидом.

По информации «Фонтанки», 29 августа Военное следственное управление Следственного комитета по Западному военному округу возбудило уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий». Материалы дела состоят из первичных показаний, медицинского освидетельствования и экспертиз, проведенных специалистами военного следствия. Как часто принято в следственной практике, первоначально дело возбуждено по факту. Само же событие произошло 7 мая этого года в загородном доме поселка Огоньки Выборгского района Ленинградской области, когда во время обыска, где присутствовали оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти, хозяину нанесли тяжкие телесные повреждения – проткнули карабином «Тигр» его внутренности через задний проход. Потерпевшим же признан 57-летний петербуржец Игорь Саликов.

Недавно «Фонтанка» подробно рассказала эту редчайшую по отвратительности историю. Заметим, что тогда пострадавший Игорь Саликов лично предложил «Фонтанке» формат, при котором журналист рассказывает о его роли в мире аферистов, но при этом говорит и о версии Саликова: кто, где, когда и почему нанес ему увечья.

Все же «Фонтанка» предполагает, что под боем сегодня находится не абстрактный неустановленный сотрудник правоохранительных органов, присутствовавший в тот день на обыске, а конкретный оперативник ФСБ.

Логика здесь простая: в 6 часов утра 7 мая к Саликову пришли пять человек: следователь Следственного комитета Приморского района Петербурга, двое оперативников отдела ФСБ при Петроградском районе и двое понятых. Заметим, что последние – студенты юридического факультета и в октябре 2017 года именно они были выбраны на первый обыск у Саликова. Так как уголовное дело возбуждено по должностному преступлению, то понятые не могут быть привлечены по этой статье – они гражданские лица. Что касается следователя, то Игорь Саликов пояснял «Фонтанке», что во время пыток этот сотрудник находился за пределами помещения. То есть остаются два сотрудника ФСБ. Но и здесь «Фонтанка» не видит интриги.

Саликов неоднократно в многочисленных жалобах и в интервью журналистам указывает только на одного – того, кто нанес ему удар карабином «Тигр», когда он закованный в наручниках лежал на полу. Это старший оперуполномоченный, старший лейтенант Илья Кирсанов.