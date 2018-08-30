Захарова: Учения НАТО в Северной Атлантике имеют антироссийскую направленность

Учения НАТО на территории Норвегии и в Северной Атлантике, которые состоятся в октябре – ноябре текущего года, имеют антироссийскую направленность, заявила 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На октябрь – ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных вооруженных сил НАТО... Планируется совершенствование навыков ведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций в северных широтах в ходе конфликта, цитирую, "высокой интенсивности с сопоставимым противником". Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что военные контингенты и техника стран – членов альянса будут задействованы как на суше, так и на море и в воздухе.

«Прежде спокойный в военном отношении север Европы и Балтийский регион превращаются в полигон для имитации масштабных боевых операций», — добавила она.