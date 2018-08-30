В Германии неизвестные избили мигранта из Сирии

Трое неизвестных избили мигранта из Сирии железной цепью в немецком Висмаре (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания), сообщает газета Zeit.

По данным газеты, инцидент произошел накануне поздно вечером. Двое нападавших ударили 20-летнего мигранта по лицу, третий бил железной цепью по плечам и ребрам. После того как мигрант упал на землю, нападавшие стали пинать его ногами. Пострадавший получил перелом носа, а также гематомы.

Отмечается, что нападавшие говорили по-немецки. В настоящий момент их разыскивает полиция.

В ночь на воскресенье, 26 августа, в саксонском Хемнице на востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты из Сирии и Ирака. В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались тысячи людей. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник и вторник акции продолжились, а затем перекинулись на Дрезден.