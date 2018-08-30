«В 45 вас теперь никто на работу не возьмет». Как будут увольнять перед пенсией

Самый известный московский хэдхантер Алёна Владимирская рассказала «Фонтанке», как предприниматели будут избавляться от сотрудников предпенсионного возраста с помощью увольнений и «серых» схем.

Алена Владимирская//Евгений Дудин/Коммерсантъ

Повышение пособия по безработице окончательно лишит россиян мотивации устраиваться уборщицами и сиделками, а ветераны на рабочих местах оставят не у дел молодежь, считает Алёна Владимирская. Предпенсионеров начнут увольнять и отказывать им в приеме на работу задолго до наступления «серебряного возраста» – бизнесу не нужны сотрудники, за избавление от которых в будущем грозит уголовное дело или штраф в 200 тысяч.

- После выступления Путина вы написали на своей странице в ФБ: «если вам 45, вас теперь фиг кто на работу возьмет» (орфография автора соблюдена. – Прим. «Фонтанки»). Почему вы так думаете?

– Никто не хочет нести уголовную ответственность и быть под пристальным вниманием всех контролирующих органов. Поэтому если предложение президента по ужесточению ответственности за увольнение будет принято, то бизнес будет перестраховываться. Люди разные, и нужно понимать, что некоторые, понимая, что они защищены законом, могут фактически ничего не делать, не нарушая формальных признаков: приходить к 9, уходить в 6 вечера, не приходить на работу пьяным, не прогуливать — не делать то, за то их могут легко уволить. Во всех остальных случаях, если ты не менеджер по продажам и не коммерческий директор, очень сложно обосновать причину увольнения. Часть людей будет рассматривать зарплату как пенсию, выплату которой переложили на плечи бизнеса. Конечно, ни один предприниматель этого не хочет, он заинтересован, чтобы люди работали максимально эффективно.

- Какой возраст будет считаться критическим с точки зрения работодателя?

– Будет какой-то возраст в 50 или 55 лет (в начале реформы), который признан предпенсионным, и за 2 – 3 – 5 лет до наступления этого возраста у людей начнут возникать проблемы с устройством на работу. Людей старшего возраста будут очень мало брать. Точно так же, как сейчас работодатели избегают многодетных сотрудников и других, кто попадает в защищенные группы.

- Какие схемы будет использовать бизнес, чтобы не попасть под уголовную и административную ответственность?

– Я очень надеюсь, что предложение по поводу уголовной ответственности не будет принято. Потому что мы фактически вынуждаем компании нарушать закон. Людям старшего возраста будут предлагать договоры гражданско-правового характера, которые разрываются день в день. Или следующую форму сотрудничества: «Делайте ИП — мы будем вам перечислять туда зарплату». Или, что самое страшное, будут выводить трудовые отношения в «серую» зону — «ну, окей, мы платим тебе какую-то минималку, а все остальное мы тебе даём в конверте».

Конечно, это не касается государственных и окологосударственных компаний, но есть и другие риски. Например, крупные банки сокращают большое количество специалистов – не из-за кризиса, а из-за автоматизации. Куча рабочих мест среднего уровня освобождается, новых не появляется. Получается чудовищная история: количество свободных вакансий крайне мало, молодое поколение претендует на эти рабочие места, а они в дефиците. Мы тем самым плодим безработицу не только среди старшего поколения.

- Есть мнение, что россияне в возрасте 40 – 54 лет составляют 36% от всего трудоспособного населения страны, и дефицит рабочих рук будет сохраняться, даже несмотря на автоматизацию. А значит, брать на работу будут всех. Согласны ли вы с этим утверждением?

– Это неправда. Безработица носит очень сложный характер. С одной стороны, у нас есть куча вакансий, с другой – куча безработных. Проблема вся в том, что у нас есть потребность в какой-то низкоквалифицированной или низкооплачиваемой рабочей силе, допустим, в школьных техничках или в больничных сиделках. И есть куча людей, которым нужна работа, но они на эти вакансии не пойдут. А с увеличением пособия по безработице это станет им и вовсе невыгодно. Особенно в крупных городах, где большие затраты на проезд и питание.

- Год выплаты повышенного вдвое пособия по безработице — это много или мало для человека предпенсионного возраста?

– Год – это очень большая поблажка. На самом деле, чтобы трудоустроиться, достаточно полугода, если активно искать работу. Большое пособие, в моем представлении, приведет к тому, что человек перестанет искать работу. Нужна регрессивная шкала: когда только вышел на рынок труда — пособие очень большое, через 3 месяца оно начинает уменьшаться, что стимулирует к активному обучению и поиску работы. Но должны быть исключения – например, если у тебя много детей или ты болеешь.

- Государство обещает заняться переобучением будущих пенсионеров, подготовить их к новым реалиям. Насколько реально в 55 – 60 полностью сменить сферу деятельности?

– Это абсолютно реалистично для людей, которые этого хотят. Должна быть история обучения и переобучения. Раньше у нас была парадигма — ты сначала учился, а потом работал. А сейчас навыки устаревают так быстро, что люди выходят на рынок, а у них уже устаревшие знания, или они учились 20 лет назад. Человек, который апгрейдил свои навыки, он, конечно, будет востребован.

Есть и довольно распространенная история: женщина работала клерком, у неё было хобби — печь, шить. Её уволили с работы, новую найти не может. Она пошла на курсы и сделала собственный интернет-магазин во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Стала продавать свой товар и получать деньги, не меньше, чем она получала раньше, а иногда и больше.

- Кто будет наиболее успешен в поиске работы к 2034 году, когда пенсионная реформа завершится?

– Как рекрутер, я могу давать прогноз только в горизонте 5 – 7 лет. Сейчас все говорят, что будут очень востребованы программисты. Я в этом, например, не уверена, потому что развивается автоматизация процессов написания кода. Но то, что в каком-нибудь 2022 году будут востребованы все профессии, связанные с цифровизацией, – это безусловно. Успешно искать и находить работу поможет постоянное обновление своих навыков. Надо регулярно читать и смотреть вакансии, которые появляются на рынке по вашей тематике, отмечать, что меняется в профилях вакансий, учиться новым навыкам.

Общался Илья Казаков, «Фонтанка.ру»