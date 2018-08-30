18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 68.08р
79.68р
17:25 30.08.2018
Расширенный поиск

Работа
30.08.2018 15:37
Печать

«В 45 вас теперь никто на работу не возьмет». Как будут увольнять перед пенсией

Самый известный московский хэдхантер Алёна Владимирская рассказала «Фонтанке», как предприниматели будут избавляться от сотрудников предпенсионного возраста с помощью увольнений и «серых» схем.

«В 45 вас теперь никто на работу не возьмет». Как будут увольнять перед пенсией

Алена Владимирская//Евгений Дудин/Коммерсантъ

Повышение пособия по безработице окончательно лишит россиян мотивации устраиваться уборщицами и сиделками, а ветераны на рабочих местах оставят не у дел молодежь, считает Алёна Владимирская. Предпенсионеров начнут увольнять и отказывать им в приеме на работу задолго до наступления «серебряного возраста» – бизнесу не нужны сотрудники, за избавление от которых в будущем грозит уголовное дело или штраф в 200 тысяч.

- После выступления Путина вы написали на своей странице в ФБ: «если вам 45, вас теперь фиг кто на работу возьмет» (орфография автора соблюдена. – Прим. «Фонтанки»). Почему вы так думаете?

– Никто не хочет нести уголовную ответственность и быть под пристальным вниманием всех контролирующих органов. Поэтому если предложение президента по ужесточению ответственности за увольнение будет принято, то бизнес будет перестраховываться. Люди разные, и нужно понимать, что некоторые, понимая, что они защищены законом, могут фактически ничего не делать, не нарушая формальных признаков: приходить к 9, уходить в 6 вечера, не приходить на работу пьяным, не прогуливать — не делать то, за то их могут легко уволить. Во всех остальных случаях, если ты не менеджер по продажам и не коммерческий директор, очень сложно обосновать причину увольнения. Часть людей будет рассматривать зарплату как пенсию, выплату которой переложили на плечи бизнеса. Конечно, ни один предприниматель этого не хочет, он заинтересован, чтобы люди работали максимально эффективно. 

- Какой возраст будет считаться критическим с точки зрения работодателя?

– Будет какой-то возраст в 50 или 55 лет (в начале реформы), который признан предпенсионным, и за 2 – 3 – 5 лет до наступления этого возраста у людей начнут возникать проблемы с устройством на работу. Людей старшего возраста будут очень мало брать. Точно так же, как сейчас работодатели избегают многодетных сотрудников и других, кто попадает в защищенные группы.

- Какие схемы будет использовать бизнес, чтобы не попасть под уголовную и административную ответственность? 

– Я очень надеюсь, что предложение по поводу уголовной ответственности не будет принято. Потому что мы фактически вынуждаем компании нарушать закон. Людям старшего возраста будут предлагать договоры гражданско-правового характера, которые разрываются день в день. Или следующую форму сотрудничества: «Делайте ИП — мы будем вам перечислять туда зарплату». Или, что самое страшное, будут выводить трудовые отношения в «серую» зону — «ну, окей, мы платим тебе какую-то минималку, а все остальное мы тебе даём в конверте».

Конечно, это не касается государственных и окологосударственных компаний, но есть и другие риски. Например, крупные банки сокращают большое количество специалистов – не из-за кризиса, а из-за автоматизации. Куча рабочих мест среднего уровня освобождается, новых не появляется.  Получается чудовищная история: количество свободных вакансий крайне мало, молодое поколение претендует на эти рабочие места, а они в дефиците. Мы тем самым плодим безработицу не только среди старшего поколения.

- Есть мнение, что россияне в возрасте 40 – 54 лет составляют 36% от всего трудоспособного населения страны, и дефицит рабочих рук будет сохраняться, даже несмотря на автоматизацию. А значит, брать на работу будут всех. Согласны ли вы с этим утверждением?

– Это неправда. Безработица носит очень сложный характер. С одной стороны, у нас есть куча вакансий, с другой – куча безработных. Проблема вся в том, что у нас есть потребность в какой-то низкоквалифицированной или низкооплачиваемой рабочей силе, допустим, в школьных техничках или в больничных сиделках. И есть куча людей, которым нужна работа, но они на эти вакансии не пойдут. А с увеличением пособия по безработице это станет им и вовсе невыгодно. Особенно в крупных городах, где большие затраты на проезд и питание.

- Год выплаты повышенного вдвое пособия по безработице — это много или мало для человека предпенсионного возраста? 

– Год – это очень большая поблажка. На самом деле, чтобы трудоустроиться, достаточно полугода, если активно искать работу. Большое пособие, в моем представлении, приведет к тому, что человек перестанет искать работу. Нужна регрессивная шкала: когда только вышел на рынок труда — пособие очень большое, через 3 месяца оно начинает уменьшаться, что стимулирует к активному обучению и поиску работы. Но должны быть исключения – например, если у тебя много детей или ты болеешь. 

- Государство обещает заняться переобучением будущих пенсионеров, подготовить их к новым реалиям. Насколько реально в 55 – 60 полностью сменить сферу деятельности?

– Это абсолютно реалистично для людей, которые этого хотят. Должна быть история обучения и переобучения. Раньше у нас была парадигма — ты сначала учился, а потом работал. А сейчас навыки устаревают так быстро, что люди выходят на рынок, а у них уже устаревшие знания, или они учились 20 лет назад. Человек, который апгрейдил свои навыки, он, конечно, будет востребован. 

Есть и довольно распространенная история: женщина работала клерком, у неё было хобби — печь, шить. Её уволили с работы, новую найти не может. Она пошла на курсы и сделала собственный интернет-магазин во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Стала продавать свой товар и получать деньги, не меньше, чем она получала раньше, а иногда и больше. 

- Кто будет наиболее успешен в поиске работы к 2034 году, когда пенсионная реформа завершится?

– Как рекрутер, я могу давать прогноз только в горизонте 5 – 7 лет. Сейчас все говорят, что будут очень востребованы программисты. Я в этом, например, не уверена, потому что развивается автоматизация процессов написания кода. Но то, что в каком-нибудь 2022 году будут востребованы все профессии, связанные с цифровизацией, – это безусловно. Успешно искать и находить работу поможет постоянное обновление своих навыков. Надо регулярно читать и смотреть вакансии, которые появляются на рынке по вашей тематике, отмечать, что меняется в профилях вакансий, учиться новым навыкам.

Общался Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
30.08.2018 16:23

Жилой квартал LIFE-Лесная подключают к системе водоснабжения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к работам по подключению к централизованной системе водоснабжения жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
АО «Строительный трест»
30.08.2018 15:42

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года
Ленстройтрест
30.08.2018 13:32

Детский сад в ЖК «Янила Кантри» строится с опережением графика

На строительной площадке голландского квартала «Янила» завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания детского сада. Следующим этапом на объекте станут кровельные работы, монтаж оконных блоков и дверей, возведение внутренних перегородок, облицовка фасадов
АО «Строительный трест»
30.08.2018 11:37

В жилом комплексе OSTROV открыт новый детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 75 детей.
Setl Group
30.08.2018 11:00

Setl Group публикует финансовые результаты МСФО за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 г. валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб.
ГК «Эталон»
29.08.2018 16:20

ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Комплекс LIKE/ПСК
29.08.2018 13:50

Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.08.2018 12:56

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта от «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.08.2018 11:27

«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2018 11:05

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
ГК «Полис Групп»
28.08.2018 17:52

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.
«Главстрой-СПб»
28.08.2018 16:33

«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»