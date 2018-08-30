Третий подросток задержан по делу об избиении учителя в Таврическом саду

Еще один предполагаемый участник избиения учителя в Таврическом саду задержан в Петербурге. Об этом 30 августа сообщает ГСУ СК РФ по городу. Ранее были задержаны двое несовершеннолетних.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан еще один не работающий и не учащийся 17-летний местный житель, которому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – отмечает пресс-служба ведомства.

В Следкоме рассказали, что задержанный ранее находился под домашним арестом по делу о серии грабежей и разбоев. Сейчас это дело рассматривается в суде. Вместе с юношей фигурантами являются 13 человек.

Что же касается избиения прохожих в Таврическом саду вечером 24 августа, то уже задержанным двум подросткам предъявлено обвинение, решается вопрос об их аресте. Вероятно, о такой же мере пресечения будет ходатайствовать следствие и по третьему фигуранту.

Следователи провели более десятка обысков, изъяли мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших. Также к делу приобщены электронные носители, одежда подростков и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следователи просят очевидцев и потерпевших от действий группировки сообщить об этом по телефонам: 8(812)579-01-17, 8(812)579-04-35.