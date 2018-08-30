ФСБ: Воевавший на стороне террористов в Сирии россиянин экстрадирован из Греции

ФСБ России сообщила об объявленном в международный розыск россиянине, который был экстрадирован в Россию из Греции. Контрразведчикам в его доставке на родину помогали сотрудники Генпрокуратуры, НЦБ Интерпола, МВД и ФСИН России.

Сообщается, что это гражданин России 1988 г. р., уроженец Татарстана.

"В январе 2014 года разыскиваемый выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где в составе международных террористических организаций принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, разыскиваемый покинул зону вооруженного конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Европейского союза. В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в г. Афины (Греция) и помещен под предэкстрадиционный арест", – добавляют в ФСБ.

В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче.

"29 августа 2018 года осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", – заключили в спецслужбе.