Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» освободил койку в спецблоке «Крестов» и переехал в психбольницу

На принудительное лечение в психиатрическую больницу Калининский районный суд Петербурга отправил Дмитрия Лукьяненко, единственного фигуранта по делу о взрыве в супермаркете «Перекресток».

Об этом 30 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Удовлетворив ходатайство следователя, Лукьяненко из «Крестов» перевезли в стационар Санкт-Петербургской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением на Арсенальной улице. В казенном учреждении Минздрава он пробудет до декабря этого года.

В спецблоке «Крестов» подрывник находится с февраля 2018 года. Ранее защита просила отпустить больного параноидальной шизофренией петербуржца домой, но Горсуд в изменении меры пресечения отказал.

Лукьяненко обвиняют по 205-й, террористической, статье УК РФ. По версии следствия, 27 декабря 2017 года он положил в камеру хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте взрывное устройство. Когда оно сработало, ранения получили 18 человек. В стационар психбольницы мужчину привели занятия в школе личностного роста «Дэир», на себе Лукьяненко чувствовал давление извне и взрывом хотел привлечь внимание общественности «к проблеме».