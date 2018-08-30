«Спартак» останется без своего лучшего игрока в матче с «Зенитом»

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) в преддверии центрального матча 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Зенита», судя по всему, лишится своего лучшего игрока.

Как сообщает AS, голландский полузащитник столичной команды Квинси Промес перейдет в испанскую «Севилью». В качестве компенсации москвичи получат 20 миллионов евро. Сделка должна совершиться до 1 сентября, тогда закроется трансферное окно. Матч с «Зенитом» пройдет уже 2 сентября в Петербурге.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В составе клуба он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.