Железная дверь вместо исторической в доме композитора Лядова не понравилась прокуратуре

Прокуратуре Петербурга не понравилась замена исторических дверей в доме на улице Марата, где жил композитор Анатолий Лядов.

Как сообщает 30 августа пресс-служба надзорного органа, на ремонт доходного дома Алферьевых-Завойко на улице Марата, 52, прокуроры обратили внимание после публикаций СМИ. После работ вместо исторической деревянной двери под эркером в здании появилась типовая железная. Как отмечает пресс-служба, вместо «двустворчатого деревянного с прямоугольной деревянной фрамугой, являющегося элементом предмета охраны» полотна дверной проем заполнила металлическая одностворчатая дверь без фрамуги. Над ней теперь зияет пустотой дыра.

Управляет историческим домом ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района». Работы с КГИОП не были согласованы и прошли без разрешения. В адрес руководства жилконторы внесено представление, прокуратура намерена контролировать ситуацию.

Напомним, ремонт исторических домов часто вызывает возмущение петербуржцев. Из дореволюционных парадных пропадают то «родные» двери, то витражи, то лепнина.

Доходный дом Алферьевых-Завойко на улице Марата, 52, построен в 1877 году. В течение 13 лет, с 1884 по 1914 год, в доме жил композитор Анатолий Лядов, профессор Петербургской консерватории. Среди самых известных сочинений Лядова — симфонические поэмы «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Танец Амазонки», «Скорбная песнь», «Из Апокалипсиса», а также сюита «Восемь русских песен» для оркестра.