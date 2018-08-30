Содержание стадиона «Петровский» обойдется городу в 148 млн рублей

Стала известна сумма, которую придется потратить Петербургу на содержание стадиона «Петровский», который вернулся в городское управление после ухода оттуда футбольного клуба «Зенит». Как заявил в четверг, 30 августа, глава спорткомитета Павел Белов во время рабочего совещания по подготовке к рассмотрению проекта закона о бюджете Петербурга на 2019 год, на спортивный комплекс нужно выделить 148 млн рублей.

Напомним, в начале августа «Зенит» окончательно покинул «Петровский», перебравшись на новый стадион на Крестовском острове. «Петровский» был передан в Дирекцию по управлению спортивными сооружениями. По данным СПАРК, в 2014, 2015 и 2016 годах «Петровский» приносил прибыль по 1 млн рублей. В 2017-м, когда «Зенит» стал проводить матчи на арене «Санкт-Петербург», бывший домашний стадион клуба впервые за много лет показал убыток – минус 1,3 млн рублей.

Сообщалось, что после ухода «Зенита» на «Петровском» может обосноваться Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга.