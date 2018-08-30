В России майнеров могут приравнять к самозанятым

Представители российского рынка блокчейна обратились к российским властям с просьбой предоставить им легальный статус.

Компания «КриптоЮниверс», представляющая Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), направила письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову, чтобы предоставить статус самозанятых людям, добывающим криптовалюту. Это должно помочь вывести индустрию из тени и пополнить государственный бюджет. Об этом 30 августа сообщает издание «Коммерсант»

Российские майнеры предлагают обложить их налогом в 3–5% вместо уплаты НДФЛ в 13%. Кроме того, по их мнению, необходимо создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». «КриптоЮниверс» настаивает, что государство ежегодно теряет почти 2 миллиарда рублей из-за того, что майнинг не находится в легальном поле.

В России, по оценкам авторов письма, насчитывается порядка 350 тысяч майнеров.

Напомним, что Министерство финансов уже занимается разработкой специального федерального закона о цифровых финансовых активах, который должен регулировать эту сферу. Ранее Антон Силуанов рекомендовал россиянам не связываться с электронными валютами, подчеркнув, что в России необходимо сделать рынок криптовалюты боле организованным.