Город потратит на ремонт «Юбилейного» 500 млн рублей. Всего два года назад на него уже выделяли 900 млн

На реконструкцию спортивного комплекса «Юбилейный» из бюджета города в 2018 году планируется потратить 500 млн рублей. Об этом в четверг, 30 августа, заявил глава спорткомитета Павел Белов во время рабочего совещания по подготовке к рассмотрению проекта закона о бюджете Петербурга на 2019 год.

На эти деньги планируется отремонтировать холодоснабжение ледовой арены, систему дымоудаления, электроснабжения, газовую котельную с заменой оборудования, видеонаблюдение и лифтовое оборудование.

При этом, как подчеркнул Белов, общая стоимость реконструкции составляет 800 млн рублей. Недостающие 300 млн добавит хоккейный клуб «Динамо», который является совладельцем СК «Юбилейный» (50%).

Депутаты напомнили Белову, что в 2016 году на реконструкцию «Юбилейного» к чемпионату мира было уже было потрачено 900 млн рублей. На это глава спорткомитета заметил, что предыдущий ремонт носил скорее косметический характер и сейчас планируются более серьезные работы. Кроме того, он подчеркнул, что ремонт выгоднее будет провести сейчас, чем потом ближе к 2023 году, когда город планирует принять чемпионат мира по хоккею.

«Но в первую очередь причина в старении спортивного комплекса. Нужна реновация существующего оборудования. Просто лучше это сделать сейчас и не ждать 23 года, а потом делать то же самое, но в авральном порядке. И меньше средств потребуется», – пояснил после совещания Белов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».