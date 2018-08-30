Setl Group публикует финансовые результаты МСФО за 1 полугодие 2018 года

Setl Group

По итогам 1 полугодия 2018 г. валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб.

Выручка Setl Group по итогам 1 полугодия 2018 составила 31,9 млрд. руб.

Показатель EBITDA в годовом измерении увеличился на 28,4% и составил 11,96 млрд. руб. за период с 1 июля 2017 по 30 июня 2018г. Показатель Долг/EBITDA в годовом измерении составил 1,24х против 1,27х по итогам 2017 года.

Рост показателей валовой прибыли и EBITDA отражает общий рост рентабельности по деятельности Холдинга: по итогам 1 полугодия 2018г. валовая рентабельность составила 22,5% против 17,4% по итогам 2017г.

По итогам первого полугодия объем продаж Setl Group по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,1% в денежном выражении и достиг 32,26 млрд руб.

Напомним, что начиная с отчетности за 2017г. Холдинг Setl Group применяет новый стандарт подготовки отчетности – МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Основное изменение затрагивает момент признания выручки по договорам долевого участия: ранее выручка признавалась по факту ввода объекта в эксплуатацию, в новом отчетном периоде – по мере готовности объекта по аналогии с договорами подряда. Сравнительные показатели за 1 полугодие 2017г. представлены с учетом пересчета по новому стандарту.

Обзорная проверка в отношении отчетности проведена АО «КПМГ».

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