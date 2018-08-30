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Общество
30.08.2018 10:59
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Генпрокуратура отчиталась о снижении уровня преступности в России

Генеральная прокуратура России отмечает сокращение уровня преступности в стране.

Как сообщается на сайте ведомства 30 августа, за семь месяцев 2018 года зарегистрировано свыше 1 млн преступлений, что примерно на 42 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территориях всех федеральных округов, значительное сокращение преступности фиксируется в Чеченской Республике. Также криминогенная обстановка улучшилась в Туве, Сахалинской и Вологодской областях, в Республике Коми.

"В целом по России более чем на 22% сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Их число уменьшилось с 265 тыс. до 258 тыс., – говорится в сообщении. – Обратная ситуация наблюдается в Псковской области, где количество таких деяний увеличилось почти в два раза, а также в Хакасии, Якутии, Кабардино-Балкарии и Кировской области". В большинстве регионов продолжает сокращаться число лиц, погибших в результате преступных посягательств. Исключение составили Краснодарский край, Московская область, Коми, Крым и Забайкальский край.

Более трети всех зарегистрированных преступлений относятся к хищениям, совершенным путем краж. Незначительно сократилось даже число мошенничеств, которые в последние годы демонстрировали статистический рост, за 7 месяцев в России зарегистрировано 126 тыс. мошенничеств. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано более 117 тыс. преступлений, их число также постепенно сокращается, по этим преступлениям лидируют Санкт-Петербург, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Сокращается и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), увеличилось на 12,5%, что обусловлено повышением эффективности работы правоохранительных органов, направленной на выявление этих преступлений. Вместе с тем количество таких деяний снизилось в Адыгее, Республике Алтай, в Вологодской, Калужской и Калининградской областях.

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что более половины преступлений совершены лицами, ранее уже их совершавшими. Каждое третье деяние совершено в состоянии алкогольного опьянения, – добавлено в сообщении. – Незначительно снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составив свыше 23 тыс., из которых более 21 тыс. совершено гражданами государств – участников СНГ". Количество преступлений, совершенных в отношении иностранцев, возросло на 11,5%, до 9 тысяч.

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