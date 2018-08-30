В России планируют начать «стройку века». Тоннель на БАМе оценили в 100 миллиардов

В России задумались о реализации масштабного транспортного проекта дублера Северомуйского тоннеля, расположенного на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом 30 августа пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта должно быть готово к 20 декабря. Поручение было дано на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Проработкой займется РЖД.

Глава компании Олег Белозеров сообщил, что строительство второго тоннеля позволит провозить 100 миллионов тонн грузов в год вместо нынешних 16 (по одному тоннелю).

По оценкам источников издания, реализация подобного тоннеля может стоить около 100 миллиардов рублей, а проектирование обойдется в 300 – 500 миллионов рублей. Увеличенная пропускная способность тоннеля при этом может оказаться невостребованной. Деньги, по их мнению, можно было бы «снять с проекта» по строительству моста на Сахалин. На будущую востребованность тоннеля влияет наличие нового порта на Сахалине, а с его строительством ясности пока нет.

Северомуйский тоннель был построен в 2003 году. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России протяженностью 15,3 километра, являющийся частью Байкало-Амурской магистрали.