Forbes составил свой первый рейтинг самых влиятельных россиян. Конкуренты Путина - Греф и Миллер

Forbes опубликовал новый рейтинг. Он состоит из ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. Первое место в нем занял Владимир Путин.

За ним в порядке убывания: председатель правления Сбербанка Герман Греф (второе место), председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава правительства Дмитрий Медведев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент "Лукойла" Вагит Алекперов (десятое место).

Во второй десятке — министр финансов Антон Силуанов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, столичный мэр Сергей Собянин, глава СК Александр Бастрыкин, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов; из бизнесменов — Михаил Фридман, Андрей Костин, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон.

При составлении рейтинга Forbes учитывал такие параметры, как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту.