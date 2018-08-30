Громкое дело о коррупции в ФИФА: Вице-президент получил 9 лет тюрьмы

Бывший вице-президент международной футбольной ассоциации и экс-руководитель Южноамериканской конфедерации футбола признан виновным в получении миллионных взяток.

Суд Нью-Йорка назначил высокому футбольному функционеру Хуану Анхелю Напоуту наказание в виде 9 лет тюремного заключения и штрафа в 4,3 миллиона долларов. Об этом 30 августа сообщает агентство Reuters.

«Приговор Напоуту и судебные разбирательства в отношении других футбольных чиновников нанесли удар в самый центр коррупции в футболе, а также показали необходимость постоянного контроля в спорте», – заявил прокурор Ричард Донохью.

По версии следствия, 60-летний чиновник ФИФА из Парагвая получил в общей сложности 3,5 миллиона долларов взяток, также он замешан в вымогательстве десятков миллионов. Вместе с ним по делу о коррупции в ФИФА проходили экс-руководитель Федерации футбола Перу Мануэль Бурга, который чуть позже был оправдан, а также его коллега из Бразилии Хосе Мария Марин, получивший 4 года тюрьмы.