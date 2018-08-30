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Общество
30.08.2018 10:17
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Ространснадзор хочет не только штрафовать «лазерных хулиганов», но и сажать их под арест

Ространснадзор разработал поправки в Кодекс административных правонарушений, которые вводят административную ответственность за «лазерное хулиганство» и увеличивают штрафы за другие нарушения, угрожающие безопасности полетов.

Как 30 августа сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету «Известия», Ространснадзор предложил переписать практически всю статью 11.3 КоАП. В частности, появится новый вид нарушений — умышленное применение лазеров и изделий на их основе «в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов». Служба предложила штрафовать таких нарушителей на сумму от 15 до 30 тысяч рублей или отправлять под административный арест на срок до 15 суток.

Штрафы за уже существующие нарушения Ространснадзор предлагает значительно увеличить. За использование пиротехники рядом со взлетной полосой штрафы предлагается повысить в 10 раз — до 20 тысяч для физических лиц и до 200 тысяч для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Штраф за проход по территории аэропорта без разрешения предлагается увеличить в 150 раз. Физические лица заплатят за это 10 тысяч рублей, а юридические — 150 тысяч рублей.

Официального комментария Ространснадзора пока получить не удалось. В Минтрансе не прокомментировали предложения надзорной службы.

Между тем представители аэропортов назвали предложения «полезными и своевременными». По их словам, пилоты до сих пор жалуются на ослепление лазером со стороны неизвестных. Все эти нарушения влияют на безопасность полета.

Сейчас за хулиганство с транспортными средствами можно привлечь даже к уголовной ответственности. Однако в случае с лазерными указками это достаточно сложно доказать и соответственно привлечь нарушителей к наказанию.

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