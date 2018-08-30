Вор в панаме вытащил из припаркованного в Полюстрово «Лексуса» полмиллиона

Сумка с деньгами исчезла из багажника, припаркованного в Красногвардейском районе Петербурга днем 29 августа. Удар по стеклу иномарки на видео засняли очевидцы.

По информации «Фонтанки», мужчина в серой панамке и синем жилете подъехал к 5-му дому по Апрельской улице около полудня. Его интересовал стоявший на обочине черный «Лексус», а именно – содержимое багажника. Неизвестный разбил стекло, забрал сумку и уехал в сторону улицы Крюкова. Как рассказал полицейским владелец, в машине он оставил полмиллиона рублей. Шансы на поимку преступника повысила девушка, которая наблюдала за происходящим из окна. Она не только записала увиденное на камеру, но и запомнила номер машины, на которой приехал вор.