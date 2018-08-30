Роспотребнадзор Петербурга нашел причину массового отравления участников конгресса «Росатома»

Продолжают поступать жалобы на пищевое отравление в гостинице «Park Inn Прибалтийская» в Петербурге. Кроме ранее зафиксированных 29 случаев к медикам обратились еще несколько проживающих в отеле участников молодежного конгресса «Росатома». «Фонтанка» узнала, какой продукт, завезенный в ресторан, заподозрил Роспотребнадзор.

По информации «Фонтанки», к вечеру 29 августа к врачам обратились еще шесть участников конгресса, который проходит в гостинице с 26 августа. У всех также диагностировали пищевое отравление.

По данным нашего издания, после серии проб питьевой воды и продуктов в ресторане Роспотребнадзор установил предполагаемый источник заражения. На данный момент им считается подсолнечное масло, что использовалось для приготовления соусов. По предварительной информации, в продукте нашли стафилококковый энтеротоксин – внеклеточный белок, вызывающий отравление.

Десятки жалоб на боли в животе и тошноту у гостей мероприятия, проводимого корпорацией «Росатом», медики начали фиксировать с 17 часов 28 августа. К утру 29 августа число заболевших достигло 29, а одного человека пришлось отправить в Боткинскую больницу. Также «Фонтанка» информировала, что в отеле был развернут штаб врачей и сотрудников Роспотребнадзора, куда прибыла лаборатория ведомства.