Правительство разрешило россиянам использовать простую электронную подпись для госуслуг

Россиянам разрешили использовать простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме. Постановление правительства глава кабмина Дмитрий Медведев подписал 27 августа.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства, говорится: использовать простую электронную подпись можно, если при выдаче ключа личность гражданина установлена при личном приеме. Упрощение процедуры подачи заявки – с использованием простой электронной подписи – должно сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

Сейчас россияне могут отправлять заявки для получения услуг в электронном виде только при наличии у них усиленной электронной подписи. Она выдается на USB-носителе в удостоверяющем центре за плату.