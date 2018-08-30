Пойманный на краже картины петербуржец два года выносил из квартиры возлюбленной ценности

Арестованный за кражу картины житель Петербурга сознался в систематическом обворовывании родственников дамы сердца. Кроме хищения особо ценной живописи, он вынес из квартиры в Калининском районе свитки с иероглифами, шелковую шкатулку и несколько старинных иллюстраций.

Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, появляться в квартире пожилых петербуржцев на улице Ушинского 40-летний Юрий Лапин начал весной 2016 года, навещая дочь хозяев. К марту 2018 года после его визитов с полок любителей старины пропали: шкатулка с графикой (ее владельцы оценили в 30 тысяч рублей), десяток картинок с изображением петербургских соборов стоимостью около 14 тысяч, изображение кабана кисти неизвестного художника за 56 тысяч, два свитка с китайскими иероглифами стоимостью 48 тысяч рублей.

Пропажу всех этих вещиц хозяйка квартиры заметила только после исчезновения картины в июне текущего года. Живопись потянула на состав 164-й статьи УК РФ — хищение предметов, имеющих особую ценность, дело было переквалифицировано 23 августа. Полотно вернули в квартиру на Ушинского, остальное ищут по делу о краже.