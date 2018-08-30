Космический грузовик «Прогресс МС-08» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Российский космический грузовик «Прогресс МС-08» свели с орбиты. Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана, сообщили 30 августа в Центре управления полетами.

«Прогресс» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) 23 августа. Корабль находился на МКС с 11 февраля, цитирует РБК сообщение Центра со ссылкой на ТАСС.

В июле к станции пристыковался космический грузовик «Прогресс МС-09», впервые прибывший на МКС по сверхкороткой схеме. Корабль доставил на станцию более 2 тонн грузов, в том числе топливо, воздух и посылки для космонавтов.