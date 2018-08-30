Кудрин поддержал россиян в уверенности о воровстве госсредств: Это мнение, к сожалению, оправданно

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мнение о большом объеме разворованных гсоударственных средств в России, «к сожалению, оправданно». Об этом 30 августа он рассказал газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин в интервью. По его словам, в этом есть доля вины и Счетной палаты. «Значит, мы не смогли создать те институты контроля — как общественные, так и государственные, — которые бы ограничивали воровство», — отметил Кудрин.

Чиновник подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти своим избирателям.

В начале августа, отвечая на вопрос РБК, Кудрин рассказал, что Счетная палата в течение года сформулирует предложения по расширению антикоррупционных полномочий органа внешнего государственного контроля. По его словам, по итогам проверок исполнения бюджета 2017 года нарушения были обнаружены практически во всех министерствах — от недостаточно четкого отражения каких-то операций до нецелевого использования средств.