Украина раскрыла крупнейших инвесторов в экономику. США в списке не оказалось, Россия вложила больше всех

Государственная службы статистики Украины раскрыла крупнейших инвесторов в экономику страны по итогам первого полугодия 2018 года. Согласно опубликованному 30 августа отчету, Россия оказалась на первом месте по объему вложенных средств. США в списке не оказалось.

Как следует из документа, с января по июнь в украинскую экономику поступило 1,2 млрд долларов, из которых 436 миллионов из России, что составляет около 35 процентов от вложенных средств. Кипр занимает второе место с инвестициями в 219 миллионов. На третьем месте Нидерланды, которые вложили 208 миллионов долларов.

Среди инвесторов также значатся Австрия, Польша, Франция и Великобритания. Отчет не включает в себя данные по Крыму и Севастополю, а также самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.

В отчете значится, что 60 процентов вложенных средств, или 750 миллионов долларов, поступили в финансовую и страховую сферы.

Накануне украинское правительство подготовило проект распоряжения о применении санкций к юрлицам, принявшим участие в строительстве Крымского моста. В перечне 19 российских организаций, но в сообщении министерства названы только пять. Это «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, дочерняя структура «Стройгазмонтажа» «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Портгидробут».

Президент страны Петр Порошенко также заявлял, что ожидает от министерства иностранных дел пакет документов о прекращении договора о дружбе с Россией.

В середине августа экс-президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что Россия с 2014 года является главным торговым партнером Украины, поэтому возврат Крыма и разрешение конфликта в Донбассе невозможны.