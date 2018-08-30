Российские военные испытали новую ракету системы ПРО, но раскрыли подробности

Воздушно-космические силы Минобороны России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом 30 августа сообщил департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Техничекие характеристики ракеты и подробности испытаний военные раскрывать не стали.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении.

Новая противоракета, как утверждает Минобороны, «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.