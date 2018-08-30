Эскорт-услуга от ГАИ. В Петербурге полиция со спецсигналами сопровождала машину-фотомодель

С непреодолимым препятствием в виде ГИБДД столкнулись автомобилисты на Васильевском острове. Машина отгоняла их, как назойливых мух, от съемок спорткара BMW i8.

Как сообщил «Фонтанке» петербуржец Василий Анисимов, экипаж ДПС с номером О 3723 78 и включенными проблесковыми маячками он повстречал у Морской набережной. Перед ним двигалась причудливая пара — BMW i8 и внедорожник с видеотехникой. На набережной Макарова Василий пытался объехать неторопливых полицейских по соседнему ряду, но каждый раз они подрезали его, мешали проезду и защищали машину-фотомодель и оператора от посторонних.

«Бэха» тормозит, и ДПС тормозит. Она разгоняется, и экипаж тоже. И так где-то три-пять километров. Я знатно прифигел», – поделился он впечатлениями.

Эскорт-сопровождение запечатлел регистратор. По словам Анисимова, съемки происходили около восьми вечера 28 августа.

Синяя серия О...78 закреплена за УГИБДД Петербурга и области. Номера с цифры «3» выдаются районным подразделениям.

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком могут отступать от некоторых пунктов правил дорожного движения при выполнении неотложного служебного задания и при условии обеспечения безопасности движения.