Жителя Карачаево-Черкесии полицейские склоняли к сотрудничеству электрошоком. Следователи проводят проверку

Житель Карачаево-Черкесии обвинил в пытках сотрудников местного Центра «Э». Следственный комитет России отреагировал на заявление и решил провести проверку. Об этом 29 августа сообщается на сайте СК РФ по региону.

Мужчина рассказал, что «сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО склоняли его к сотрудничеству, а после того, как он отказался, стали пытать электрическим током». Судебно-медицинское обследование выявило у мужчины рану на правой кисти, которая могла появиться «из-за взаимодействия с проводником электрического тока», а также повреждения на затылке и веке левого глаза.

Напомним, 29 августа Следственный комитет сообщил о задержании двух сотрудников ИК-8, которых приглашали избивать этапированных в колонию №1. Изучать ситуацию в колониях начали после публикации «Новой газетой» видеозаписи из ярославской ИК-1. Отметим, Евгений Макаров, которого избивают на этой записи, сегодня пожаловался на продолжающиеся издевательства со стороны сотрудников ФСИН.