Во Владимирской области десантник разбился во время учений

Рядовой воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб во Владимирской области во время учебных прыжков с парашютом. Об этом 29 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники ТАСС. В Минобороны информацию пока официально не прокомментировали.

По предварительной информации, трагедия произошла 28 августа около полудня. В это время рядовой Владимир Безбородов, служивший в части в подмосковной Коломне, совершал прыжок с парашютом типа Д-10 с вертолета Ми-9. Десантники прыгали с 600 метров при благоприятных погодных условиях. Точка приземления находилась в городе Киржач Владимирской области.

Сначала у Владимира отказал основной парашют, затем на высоте не более 70 метров он попытался открыть запасной. Однако из-за беспорядочного падения и малой высоты он тоже не раскрылся. В итоге Безбородов погиб от столкновения с землей. Источники «Коммерсанта» сообщают, что парашют мог отказать либо из-за недосмотра инструкторов, либо из-за поломки карабина стабилизирующей системы.

Причины трагедии расследует специальная комиссия. До окончания расследования командование воинской части приостановило учения в небе. Кроме того, инструкторы в обязательном порядке должны будут пересдать все необходимые зачеты.