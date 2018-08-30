На 3D-принтере впервые напечатали прототип бионического глаза

Американские ученые из Университета Миннесоты напечатали на 3D-принтере решетку фоторецепторов на полусферической подложке. Как пишет 29 августа издание Naked Science, технология позволит в ближайшем будущем создавать бионические глаза, практически аналогичные человеческим.

В модели, которую напечатали на принтере, фоторецепторные нейроны обычного глаза заменены полупроводниковыми диодами. Они переводят свет в электрический сигнал. Ученым ранее уже удавалось создать бионические глаза, однако только вручную. Трехмерная печать может сильно удешевить их производство, тогда глазные протезы станут доступны широкому кругу людей. Для такой печати ученым пришлось создать специальный 3D-принтер.

«Наши полупроводниковые фоторецепторы, напечатанные на 3D-принтере, начинают приближаться по эффективности к аналогичным устройствам, изготовленным существующими промышленными способами. Кроме того, 3D-печать позволяет наносить полупроводниковые диоды на изогнутую поверхность, а другие технологии — нет», – заявил один из авторов исследования Майкл МакАльпин.

Группа МакАльпина за последнее время уже предложила несколько уникальных бионических устройств — от материала, который имитирует кожу, до бионического уха. Ученый признался, что создание такого глаза для него — личная задача, поскольку мать МакАльпина слепа на один глаз.