Россия и Китай заблокировали в ООН введение санкций против российских компаний из-за Северной Кореи

Россия заблокировала попытку США включить две российские судоходные компании и шесть их судов в санкционный список ООН по КНДР, сообщает Франс-Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Китай поддержал Москву и тоже не принял предложение Вашингтона.

Помимо России и Китая, вопрос санкций в отношении КНДР рассматривали еще 13 стран, которые являются членами Совбеза ООН. О своем несогласии они могли заявить до 29 августа включительно.

21 августа министерство финансов США заявило о расширении санкционных списков по Северной Корее. Перечень пополнили базирующиеся в России судоходные компании «Гудзон» с кораблями «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Севастополь» и Primorye Maritime Logistics с судном «Патриот». В списки попала также петербургская фирма Vela-Marine, занимающаяся водолазным снаряжением.